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Deprem, Soma'da da hasara neden oldu

AFAD’a göre merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5.

AFAD'a göre merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem Soma ilçesinde de hasara neden oldu. 5 katlı bir binanın çatısından düşen sıva parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi.


AFAD verilerine göre Merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi lan 5.5 büyüklüğündeki depremde Manisa'nın Soma ilçesindeki 3 araç park halinde bulundukları binanın çatısından düşen sıva parçalarıyla zarar gördü.


Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın önünde park halinde bulunan biri hafif ticari araç, ikisi otomobil olmak üzere 3 araç binanın çatısından düşen sıva parçaları nedeniyle zarar gördü. Şans eseri kimseye bir şey olmazken olay yerine çağrılan emniyet ekipleri tutanak tuttu.

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