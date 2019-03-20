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Deprem sonrası Whatsapp'lı önlem

Denizli’de meydana gelen 5.

Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından okul müdürlerine yollanan Whatsapp mesajı sonrası okul bahçesinde bekletildi.


Merkez üstü Denizli-Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de hissedildi.


Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, yaşanan deprem sonrası okul müdürlüklerine Whatsapp'la mesaj yollayarak öğrencilerin korkmaması için bir süre okul bahçesinde tutulmasını istedi. Gelen mesaj üzerine ilçedeki tüm okullar çocukları bahçeye çıkararak bir süre bekledi.

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