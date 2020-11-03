Depremde hayatını kaybeden Seda'ya hüzünlü tören

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanının enkazında kalarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Seda Dinçer, memleketi olan Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi. Baba Ahmet Dinçer tabutun başında gözyaşlarına hakim olamazken, Seda'nın toprağa verilmesiyle İzmir depreminde hayatını kaybederek memleketlerinde toprağa verilen Manisalı sayısı 4'e yükseldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanından cansız bedeni çıkarılan İzmir İleri teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencisi Seda Dinçer'in cenazesi bugün memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Kabristanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Seda Dinçer'in babası Ahmet Dinçer ve ailesinin yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Yunusemre Kaymakamı Atila Kantay, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, okul arkadaşları ve yakınları katıldı.

Manisa'da 4. cenaze

Seda Dinçer'in cenazesi memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verilirken İzmir'deki depremde hayatını kaybeden diğer Manisalılar Buse Demir Turgutlu'da, Makbule Ayçiçek Alaşehir'de Aynur ve Beril Gidiş de Kula ilçesinde toprağa verilmişti.