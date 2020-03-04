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Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına başlandı

Manisa’da son yaşanan depremler sonrası Şehzadeler ilçesinde zarar görerek tahliye edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.

Manisa'da son yaşanan depremler sonrası Şehzadeler ilçesinde zarar görerek tahliye edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.


Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 22 Ocak'tan bu yana devam eden depremler sonrası Şehzadeler ilçesindeki 7 katlı bir binanın taşıyıcı kolan ve kirişlerinde şubat ayında başlayan çatlaklar tehlike arz etmeye başlayınca binanın tahliyesine karar verildi. Çarşı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde yer alan Uzun apartmanı için verilen tahliye kararının ardından binadaki 6 daire ve 3 dükkan boşaltıldı. Binanın çevreye zarar vermemesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.

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