Depremzede ailenin karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde depremzede ailenin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet İnal (40) idaresindeki 31 AFF 241 plakalı depremzede ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari otomobil, kavşaktan şehir içine girmek isteyen Fadime Karatepeli (31) idaresindeki 45 AKB 419 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilden dışarı fırlayan Fadime Karatepeli (31) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Karatepeli, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karatepeli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.