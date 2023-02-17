Depremzede öğrencilere burs ve kurs desteği

Eğitim noktasında 70 yıldır faaliyet gösteren bir dernek olarak faaliyetlerini devam ettirdiklerini kaydeden Özgüvenç, "Bizler de ilimizde eğitim çağında olan depremzede gençlerimize, yavrularımıza yurtlarımızda barınma, burs, eğitim araç gereçlerini temin ve ihtiyaç halinde kurs imkânı sağlayacağız. Hayırsever Manisalı kardeşlerimizin desteğiyle yapacağız. Ülkemizde meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen çok uzun yıllardır dünyada benzerinin görülmediği büyük bir deprem yaşadık. 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan ve yaklaşık 15 milyon insanı etkileyen bu deprem felaketinin yaralarını sarmak için devlet millet âdete tek yürek olmuştur. Devletimiz ve kadirşinas milletimiz her türlü desteği vermeye devam etmektedir. İlim Yayma Cemiyeti olarak bölgede bulunan 1 şube başkanımızı, bazı yönetim kurulu üyelerimizle gönüllülerimizi ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu vesileyle bu depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı; yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Haberin duyulduğu ilk andan itibaren Cemiyetimiz Genel Merkezi koordinasyonu sağlamak ve süreci yönetmek için bir kriz masası oluşturmuştur. Şubelerde görevli birçok arkadaşımız, öğrencilerimiz adeta seferberlik ilan etmiş gerek deprem bölgesindeki şehirlere, gerekse o şehirlere bağlı ilçelere ve ulaşılması zor olan köylere ulaşarak, kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek vermişlerdir. Depremzede kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışmışlardır. Bu felakette canla başla, fedakârca gayret gösteren, enkazdan canları kurtarmaya çalışan, deprem mağduru kardeşlerimize her türlü desteği sağlayan tüm kurum kuruluş ve STK'lardaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Öğrencilere destek olacaklar

Özgüvenç, “İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi olarak, ilk günden itibaren ilimizde yapılan yardım çalışmalarına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun yanında 16 Şubat 2023 günü yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda depremzede kardeşlerimize destek olmak için almış olduğumuz kararları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Malum olduğu üzere bu soğuk kış günlerinde deprem mağduru kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerek devlet kurumlarımız ve gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Devletimizin yaptığı çalışmalarda depremzede kardeşlerimiz; depremden zarar görmemiş illerde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara, özel yurtlara, otellere ve bazı kurumların misafirhanelerine yerleştirilmektedir. Bu kapsamda ilimize de binlerce depremzede kardeşimiz gelmiş bulunmaktadır. Bu ailelerin eğitim çağında olan çocukları da en yakın okullara kaydını yaptırmaktadırlar. Rabbim Memleketimize ve tüm insanlığa bir daha böyle felaketler yaşatmaması duasıyla tüm İslam âleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ederim. Dualarımız merhum ve mağdur kardeşlerimizle beraberdir” diye konuştu.