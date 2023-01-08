Derbi öncesi taraftar yolu kapattı

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Manisa'nın Turgutlu ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarına çıkan bir grup taraftar yolu kapatarak meşale yaktı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Bugün saat 19.00'da İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Turgutlu ilçesinde ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarını trafiğe kapatan bir grup taraftar meşaleler yakarak caddede yürüyüş yaptı. Emniyet ekiplerinin müdahale etmek istediği olayda birçok vatandaş yolun kapanmasından dolayı mağdur olurken, başka bir olay çıkmaması için polis ekipleri anonslarla taraftarları kaldırıma çıkmaya zorladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.