Dere ıslah ve temizlik çalışmalarına tam not

Yağışların etkili olduğu şu günlerde yürütülen çalışmaların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kış ayları ile birlikte sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar yağışların etkisini arttırmasıyla geçer not aldı. Ekiplerin gece gündüz demeden hummalı bir şekilde yürüttüğü birçok noktada derelerin su akışını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiği gözlemlendi. Özellikle yerleşim yerleri arasından geçen dere ve kanallarda oluşan taşkın riskine karşı alınan önlemler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yapılan dere temizlik çalışmalarının tam not aldığının altını çizen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Manisa'da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak gece gündüz durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçede ayrım yapmadan yürüttüğümüz dere temizlik ve ıslah çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız incelemeler sonrasında da şu günlerde etkili olan yağışların derelerde ciddi riskler oluşturmadığını gözlemledik. Şunu da belirtmek isterim ki vatandaşlarımız da bizlere kolaylık sağlamalılar. Derelerimiz çöplük değildir. Lütfen evsel atıklarımızı dere yataklarına atmayalım. Aksi takdir de yaşanabilecek ciddi yağışlarda yaşanabilecek taşkınlar sonrası vatandaşlarımızın maddi kayıpları olabilir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz” dedi.