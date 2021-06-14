Dere yatakları MASKİ'nin korumasında

Çevik, ekonomik ömrünü tamamlayan yapıyı yenileyerek, su akışını sağlıklı hale getireceklerini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında sağlıklı su akışı için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gördes'in Kayacık Mahallesinde önemli bir çalışma gerçekleştirilirken Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, mahallede incelemelerde bulundu. Çevik'e, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici eşlik etti. Mahalle ziyaretinde muhtar Ali Çiftçi ile de bir araya gelen Çevik, gerekli olan çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

"Yapılan yatırımın hayırlı olmasını diliyorum"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Kayacık Mahallemiz içerisinde iki ayrı derenin kimi bölümleri kapalı kesitte akıyor. Yıllar önce mahalle sakinleri örme taş ile kendi imkanları ile bu kesitleri yapmışlar. Mevcut yapılar ekonomik ömrünü tamamlamış, kesit yetersizliğinden içerileri tamamen mil dolmuştu. Bu durum da sular kesitten geçemediği için yola taşıyordu. Kapalı kesitle devam eden 2 ayrı köy içi deresinde ömrünü tamamlamış yapının yerine toplamda 420 metre uzunluğunda uygun hidrolik kesitte yeni bir yağmur suyu drenaj hattı oluşturma çalışmamızda sona geldik. Drenaj hattının tamamlanmasından sonra bozulan yolda 2 bin metrekare kilit taş döşeme çalışması da gerçekleştireceğiz. Yapılan yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"MASKİ, her an sahada"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, "Sahada ekiplerimizin yapmış olduğu incelemeler ve mahalle sakinlerinden gelen talepler sonrasında vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Çok önemli ve uzun yıllar kullanılacak bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"En az 50 yılımızı garantiye alacak bir çalışma yapılıyor"

Mahalle Muhtarı Ali Çiftçi, "Mahallemizde çok önemli bir çalışma yapılıyor. Hislerimizin tarifi yok. En az 50 yılımızı garantiye alacak bir çalışma yapılıyor. Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına herkese teşekkür ediyorum" dedi.