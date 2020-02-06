Dereceye giren Manisalı boksörlerin hedefi Avrupa

Manisalı boksörler İlayda Kaya ve Zeliha İrem Barış katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan dereceye döndü. Kaya ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olurken, Barış ise üçüncü oldu.

Manisa Metal Spor Kulübü sporcularının başarısı yüz güldürüyor. Kulübün sporcuları 27 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Çankırı'da yapılan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na damga vurdu. Ortaokul öğrencisi İlayda Kaya (13) ilk kez katıldığı şampiyonada üst minik kadınlar 36 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Kulübün bir diğer sporcusu Zeliha İrem Barış (16) ise yıldız kadınlar 80 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takıma gitmeye hak kazanan sporcuların hedefi ise Avrupa Şampiyonluğu. Sporcular, hedefleri doğrultusunda antrenörleri Yahya Aslan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Metal Spor Kulübü Başkanı Nejat Özbay, sporcularını tebrik edip, milli takım yolunda başarılar dileyerek şunları söyledi: “Amacımız çocuklarımızın altyapılarını sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlamak. Bu kapsamda Manisa'da değil, Ege Bölgesi'nde benzeri olmayan böyle bir salonu hizmete açtık. Sporcularımız içinden, Avrupa ve olimpiyat şampiyonları çıkararak, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bize bu gururu yaşatan sporcularımıza da ayrıca teşekkür ederim.”