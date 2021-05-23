Dereköy Mahallesinde taşkınlara karşı önlem alınıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmalarını il genelinde yoğun tempoyla sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Çalışma ile bölgedeki tarım arazilerinin dere yatağında oluşabilecek taşkınlardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi. Ayrıca dere yatağı üzerinde biriken zararlı maddeler temizlenerek, suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmaların önemine değinen Mahalle Muhtarı Ertan Kaçar, “MASKİ ekipleri tarafından mahallemizde yürütülen temizlik çalışmaları tamamlandı. Özellikle çiftçilerimizi yakından ilgilendiren bu temizlik sayesinde taşkın riski tamamen ortadan kaldırıldı. Ben emeklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum” dedi.