Dereler MASKİ ile güvenli hale geliyor

Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu ve Selimşahlar Mahallelerinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Şehzadeler ilçesi Veziroğlu ve Selimşahlar mahallelerinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaların ardından dere yatağı üzerinde bulunan zararlı maddeler uzaklaştırılarak yağışlı havalarda su akışı daha sağlıklı hale gelecek.

Muhtarlar çalışmalardan memnun

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selimşahlar Mahalle Muhtarı Emrah Bilgi, “Bu zamana kadar her talebimizi olumlu karşılanarak sıkıntılarımız en kısa sürede çözüldü. Herkesin bildiği gibi de önümüzdeki günlerde mahallemiz içerisinden geçen deremizin temizliği de başladı. Tamamlanınca mahallemiz rahat bir nefes alacak. Bu doğrultuda hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim” dedi. Veziroğlu Mahalle Muhtarı Çetin Özün'de dere temizlik çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür dileklerinde bulundu.