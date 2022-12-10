Dereye düşen atı itfaiye kurtardı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dereye düşen at, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Atın sahibini tespit eden ekipler, kurtarılan atın sahibine teslim edilmesini de sağladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlar, dereye bir atın düştüğünü görerek, hemen itfaiyeye haber verdi. Alınan ihbar üzerine hızla olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dereye ne zaman düştüğü bilinmeyen atın kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi. Dereye giren itfaiye ekibinin halat bağladığı at, saatler süren çalışmanın ardından sağlıklı bir şekilde mahsur kaldığı dereden çıkarıldı. Atın sahibinin Üçpınar Mahallesi'nden olduğunu tespit eden Büyükşehir İtfaiyesi, sahibine bilgi vererek, atın sahibine teslim edilmesini de sağladı.