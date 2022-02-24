Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü üzerinden dereye uçtu. Araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik ve Gümüşçay Mahalleleri arasında bulunan Aklıdere Köprüsü üzerinden geçen Hasan M. (46) idaresindeki 45 ZA 027 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu köprüden 2 metre aşağıya düştü. Sağanak yağış sonrası kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilirken, sürücü yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dereye düşen otomobil iş makineleriyle kurtarıldı.