Dersler dışarıda işlendi

'Okul Dışarıda Günü' etkinlikleri kapsamında Turgutlu Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri derslerini okul çevresindeki parklarda yaptı. Öğrencilerin oldukça keyifli zaman geçirdiği etkinlikte geleneksel çocuk oyunları da oynandı.

'Okul Dışarıda Günü' etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu bütün sınıfları Okul Müdürü Mustafa Çalık'ın başkanlığında okul çevresinde bulunan parklarda sınıfta yapacakları dersleri yaptı.

Sınıflar parkta; sessiz atasözü bulma oyunu, kitap okuma, okuduğu kitabı anlatma, bulmaca çözme, çevremizdeki bitkileri inceleme, geleneksel çocuk oyunları oynama, resim yapma, akıl oyunu oynama, beştaş oynama, çeşitli yarışmalar, İngilizce renklerle ilgili bitkileri bulup İngilizce isimlerinin yazılması ve yağ satarım bal satarım oyunu gibi oyun ve dersleri yaparak güzel bir gün geçirdi. Günün sonunda öğrenciler etkinliğin tekrar edilmesi için öğretmenlerine istekte bulundu.

Anasınıfı öğrencileri ise okul bahçesinde etkinliklerini yaparken, velileri ile birlikte oyun oynamanın sevincini yaşadı. Anasınıfları çuval yarışı, resim yapma, yağ satarım bal satarım oyunu oynarken Okul Dışarıda Günü etkinliğine okuldaki 889 öğrenci ve 42 öğretmen katıldı.