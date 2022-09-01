Derya Uluğ Manisa'yı salladı

Türk Pop Müziğin sevilen sesi Derya Uluğ, Yunusemre Belediyesi'nce düzenlenen, Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde sahne aldı.

Yunusemre Belediyesi Zafer Bayramı 100. Yıl Konserleri çerçevesinde etkinlik alanında bu kez Türk Pop Müziğin sevilen ismi Derya Uluğ sahne aldı. Konseri dinleyenler arasında Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri de vardı. Zafer Bayramı'nın 100. yılını Manisalı hayranlarıyla birlikte kutlayan Uluğ, güçlü sesi ve performansıyla kendisine hayran bıraktı. Derya Uluğ'u şehirlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de sahneye çıkarak sevilen sanatçıya hediye takdim etti.