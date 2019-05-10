Dev adamlara tatlı dopingi

5 Taraftar Derneği üyeleri Salihli Belediyespor'u ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi antrenmanı ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve son 3 haftadır mağlubiyet görmeyen Baş Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor ligin son haftasında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Maçın hazırlıklarını Belediye Spor Salonu'nda Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetiminde sürdüren Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanına 5 Taraftarlar Derneği üyeleri sürpriz ziyarette bulundu. Zorlu ve kritik maç öncesi ziyarette dernek Başkanı Yakup Karahan, basketbolculara tatlı ikramında bulundu. Yeşil-beyazlı ekibe önce İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında başarılar dileyen Karahan, daha sonra da Muğla'da oynanacak olan 2. Lig yolundaki final maçlarında başarılar diledi. Baş Antrenör Öztürk ise tatlı jestinden dolayı 45.5 Taraftar Derneği üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak olan İzmir Büyükşehir Belediyespor - Salihli Belediyespor karşılaşması Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyespor 12 puanla 2.sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 10 puanla 3. sırada yer alıyor.