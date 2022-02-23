DEVA Partisi'nin yeni il başkanı 48 gün sonra belli oldu

Dr. Süreyya Sakınç'ın 6 Ocak 2022 tarihinde “parti içindeki çıkar grupları olduğu ve siyaseten etik olmayan davranışlar gördüğü” gerekçesiyle istifa etmesiyle boşalan DEVA Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine 48 gün sonra Cansın Tunçdirek getirildi.

DEVA Partisi'nin Manisa kurucu il başkanı olan Dr. Süreyya Sakınç, "İl yönetiminde birlikte çalışma imkanım kalmayan kişiler ve çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıkları ve siyaseten etik olmayan davranışlarını parti genel merkezimize defalarca iletmeme rağmen, il başkanı olarak il teşkilatı üzerindeki yetki ve tasarruflarıma müdahale edilmiş ve siyaset yapmam engellenmiştir" açıklaması yaparak 6 Ocak 2022 tarihinde hem başkanlıktan hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifadan 48 gün sonra Manisa İl Başkanlığı görevine 48 gün sonra partinin genel merkezi tarafından Cansın Tunçdirek atandı.