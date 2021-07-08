Develi'de yeni yatırımların temeli atıldı

Törene, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Meclis Üyeleri, Develi Muhtarı Hüseyin Özsavran ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada söz verdikleri projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade ederek, Develi'ye yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.