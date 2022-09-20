Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Arabolu idaresindeki traktör, mahalle girişindeki virajda devrildi. Kazada sürücü Mustafa Arabolu traktörün altında kalırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle beraber itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tonlarca ağırlığındaki traktörün altında kalan Arabolu olay yerinde hayatını kaybetti.

Arabolu'nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.