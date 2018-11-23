Devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesi Bayramşah mahallesinde odun yüklü traktörün kasasından düşerek kasanın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bayramşah mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayramşah mahalle muhtarı Mehmet K.'ye ait 45 RA 8581 plakalı odun yüklü traktörün kasasında bulunan 42 yaşındaki Hamit Varol, traktörün devrilmesi sonucu traktör kasasının altında kaldı. Kasanın altında kalarak ağır yaralanan Varol, muhtar Mehmet Kurnaz ve çevredekilerin yardımıyla kasanın altından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Varol'un öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Varol'un cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.