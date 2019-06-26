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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Niyazi Çelebi'nin (58) zeytinlik bahçesini sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör dereye yuvarlandı. Traktörün altında kalan Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Niyazi Çelebi'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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