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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat Akça olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat Akça olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli'nin Taytan Mahallesi Bezirganlı Taşlı mevki'i yakınlarında meydana geldi. Murat Akça (45) yönetimindeki 45 DF 846 plakalı traktör Taşlı mevki'i yakınlarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede traktörün altında kalan sürücü Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Evli ve 1 çocuk babası Akça'nın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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