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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Manisa’da şarampole devrilen traktörün altında kalan 83 yaşındaki Salih Göbeklioğlu, hayatını kaybetti.

Manisa'da şarampole devrilen traktörün altında kalan 83 yaşındaki Salih Göbeklioğlu, hayatını kaybetti.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan ve bağ işleri yaptığı traktörüyle evine dönen 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu, Helvacı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının kaza bölgesindeki incelemesinin ardından Göbeklioğlu'nun cansız bedeni itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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