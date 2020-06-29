Devrilen traktörünün altında can verdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde, zeytin tarlasında çukura giren traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay saat 12.15'de ilçeye bağlı Kayacık Mahallesinde kendi tarlasına giden Rafet Çaçur (56) yönetimindeki 45 R 3252 plakalı traktör, Kayacık Mahallesinde zeytin tarlasında oluşan çukura girdi. Tekerin çukura girmesiyle ters dönen traktörün altında kalan Çaçur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Rafet Çaçur'un cenazesi İzmir Adli Tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.