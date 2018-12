Devrim: "Kendi sahamızda zor bir maç daha oynayacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, Kahramanmaraşspor'la oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Rakibin kim olduğu ve ismi hiç önemli değil, bütün maçlar artık zor" dedi.

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü sahasında ağırlayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Devrim, Mümin Özkasap Stadı'nda oynadıkları son Tuzlaspor maçında tribünlerin tıklım tıklım dolmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Devrim, "Bu saatten sonra tribünlerde bu kalabalığı her zaman görmek istiyoruz. Zaten olması gereken de bu. Bizim beklentimiz de her maçta tribünlerin dolu olması. Siz içeride istediğiniz kadar güzel işler yaparsanız yapın, önemli olan taraftar desteğini arkanıza alabilmeniz. O rüzgarı alabilmek çok önemli. O rüzgarı da takımlara seyirciler veriyor, taraftarlar veriyor. Kendi sahamızda oynadığımız son Tuzlaspor maçında önemli bir kitle geldi maçımıza. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı kitleyi, aynı coşkuyu ve aynı kalabalığı göreceğiz” dedi.

Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacakları Kahramanmaraşspor maçına değinen teknik direktör Levent Devrim, “İçerde oynayacağımız bir maç. Bu saatten sonra oyuncularımıza da aynı şeyi söyledik. Bütün maçlar zor. Rakibin kim olduğu ve ismi hiç önemli değil, bütün maçlar artık zor. Zor maçı kolaya çevirmek bizim elimizde. Geçen hafta deplasmanda kazandık, moralliyiz. Pazar günü konuk edeceğimiz Kahramanmaraş maçını kazanıp 32 puan yapmak istiyoruz. İlk yarının sonunu 35 puanla kapatmak istiyoruz. Bu anlamda hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah sakatsız bir şekilde en iyi kadromuzla Pazar günü Kahramanmaraş maçında olacağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 10 maçlık yenilmezlik serisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Devrim açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Sezon başında üst üste iki yenilgi almıştık Etimesgut ve Tarsus İdman Yurdu maçlarında. Orada yaptığımız hataları bir daha tekrarlamak istemiyoruz. Çok çalışıyoruz. Bu takım her geçen üstüne koymaya devam ediyor. Hala eksiklerimiz var, hala yapmamız gereken çok şey var. Her geçen gün gelişiyoruz, her geçen gün üstüne koyuyoruz. Zaman zaman iyi oyunumuzun karşılığını alamadığımız maçlar oldu. Özellikle deplasmanda berabere kaldığımız Darıca Gençlerbirliği, Bandırmaspor ve Menemen Belediyespor maçlarında. Ortaya koyduğumuz oyuna baktığınız zaman bu maçları kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Daha öncede söylediğim gibi iyi niyetli ve çok karakterli oyuncularla çalışıyoruz. Üstüne de koyduğunuz zaman, hataları da en aza indirdiğimiz zaman güzel sonuçlar geliyor. Bu takımın daha yapacağı çok şeyler var”