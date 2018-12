Devrim: “Pozitif oyunumuza devam edeceğiz”

Skorlar kendiliğinden mutlaka gelecektir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktör Levent Devrim, Fethiyespor'la deplasmanda oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen teknik direktör Levent Devrim,“ Bundan sonra içerde ve dışarda her maç zor. Ligde kötü günler geçiren bir Fethiyespor var. Aslında kadro yapıları, sezon başı hedefleri farklıydı. Onlarında mutlaka puan ya da puanlara ihtiyacı var. Bizimde bir hedefimiz var. O hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Fethiye'ye kazanmaya gideceğiz. Kazanmak durumunda olduğumuz bir maç. Orda yine kendi oyunumuzla, kendi mücadelemizle, kendi anlayışımızla sahada olacağız. Çok coşkulu oynamamız gerekiyor, tempolu oynamamız gerekiyor. Kazanıp içerde kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmek istiyoruz. Zor bir maça çıkacağız. Dediğim gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor her sahada ve her şartta kazanmak için oynayan bir takım” dedi.

Ligde ilk yarıda son üç haftaya girilirken oyunsal olarak istedikleri yere yakın bir yerde olduklarını ifade eden teknik direktör Devrim, “Puan olarak istediğimiz yerde değiliz. Oynadığımız oyunun puan olarak karşılığını almış değiliz aslında. Çünkü çok pozisyona giriyoruz, çok da kaçırdığımız pozisyonlar oluyor. Normal şartlarda 3-4 puan daha almamız lazımdı. Hesaplarıma göre şu anda 28-30 puanda olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi daha önümüzde 20 tane maç daha var. Biz iyi oyunumuzu, iyi mücadelemizi, coşkulu oyunumuzu, pozitif oyunumuzu devam ettirmek zorundayız. Bunu devam ettirdiğimiz zaman zaten bir şekilde skorlar bizim lehimize dönecektir. Dediğim gibi özellikle üçüncü bölgede sıkıntı yaşıyoruz. Topu içeriye sokmakta sıkıntı yaşıyoruz, son final paslarında sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntı sezon başından bu yana var aslında. Üçüncü bölgede dönem dönem iyi olduğumuzda maçı erken koparıyoruz. Tuzla, Menemen, Darıca Gençlerbirliği, Kırklareli ve Bandırma maçlarında oyunun karşılığı olan skorları alamadık. Dediğim gibi bunlar olacak. Biz hiç geriye düşmeden mücadelemize devam edeceğiz. İyi oyunumuza devam edeceğiz. Pozitif oyunumuza devam edeceğiz. Skorlar kendiliğinden mutlaka gelecektir” diye konuştu.