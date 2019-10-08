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Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerince 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerince 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe ve çevresinde uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Çanakçı Mahallesi'ndeki arazide devriye gezen jandarma ekipleri, bölgede yeni ekilmiş vaziyette 15 kök Hint keneviri tespit etti. Köklerinden sökülerek imha edilen Hint kenevirlerini eken kişi veya kişilerin bulunması amacıyla jandarma geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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