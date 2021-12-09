Duygu Aydın Aslaner ve Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Gökçe Aslaner'in yaptığı “Dijital Çağda Z Kuşağı Gerçekleri” adlı kitap okuyucularla buluştu.

Günümüzde, Z kuşağını doğru bir biçimde okuyabilmek ve geleceği anlayabilmek amacıyla 25 yazar tarafından 19 bölüm olarak kaleme alınan ve editörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Aydın Aslaner ve Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Gökçe Aslaner'in yaptığı “Dijital Çağda Z Kuşağı Gerçekleri” adlı kitap okuyucularla buluştu. Raflardaki yerini alan kitap Z kuşağını yeni dünya düzeninde anlamaya yönelik bir içerikle hem akademiye hem de sektöre önemli bir kaynak olmayı hedefliyor.

Kitabın editörlüğünü yapan özel bir üniversitenin öğretim üyesi Dr. Duygu Aydın Aslaner, “21. yüzyılda yaşanan sosyal, siyasal,

politik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler Z kuşağının gündelik yaşam pratiklerinde önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle 2019 yılında başlayan korona virüs salgını sürecinin tüm dünyayı etkisi altına alması ile neredeyse hayatın her alanında radikal değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Toplumun önemli bir yapı taşını oluşturan gençler ve dolayısıyla Z kuşağı, her aşamada yeni değerlerin inşa edildiği dijital çağda önemli ve etkin bir rol üstlenmektedir” dedi.