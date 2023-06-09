İhlas Haber Ajansı

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Dikime hazır fide halinde 733 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın arazisinde naylon poşetler içinde boyları 20-30 santimetre arasında değişen 733 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın arazisinde naylon poşetler içinde boyları 20-30 santimetre arasında değişen 733 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 8 Haziran Perşembe günü saat: 23.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu; M.K. isimli şahsa ait arazide yapılan aramada naylon poşetlere ekilmiş, fide halinde dikime hazır boyları 20-30 santimetre arasında değişen 733 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından kenevirler örnek alındıktan sonra imha edilirken olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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