Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Yakalanan bir dilencinin üzerinde 450 TL nakit para ve şans oyunu kuponu ile piyango biletleri çıktı.

Vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmadı. Manisa merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapan bir şahsı, düzenlediği operasyonla yakaladı. Dilenen şahsı Zabıta Dairesi Başkanlığına götüren ekipler, dilencinin üzerinde yaptıkları aramada 450 TL nakit para, oynanmış şans oyunu kuponları ile Milli Piyango biletleri buldu. Şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.