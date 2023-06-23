Dillerdeki nağmeler, Salihli'de yankılandı

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ‘Dillerdeki Nağmeler' konseri büyük ilgi gördü.

Sunuculuğunu Meltem Ünveren'in yaptığı konserde koro, şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde dillerden düşmeyen şarkıları seslendirerek gönülleri fethetti.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen ve Türk Sanat Müziği klasikleri arasına giren 25 eserin seslendirildiği ‘Dillerdeki Nağmeler' konserinde, Türk Sanat Müziği Korosu ile solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti. Şef Atagöz de söylediği ‘Hüzün' isimli güzel şarkıyla geceyi renklendirdi.

Sanat dolu bir gecenin yaşandığı ‘Dillerdeki Nağmeler' konseri sonunda Şef Ersin Ömer Atagöz, koro üyeleri ve saz heyetine ayrı ayrı teşekkür eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, koro şefi, koristler ile saz heyetine çiçek takdim etti. Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanat etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bizlere böyle unutulmaz bir gece yaşatan Şef Ersin Ömer Atagöz'e, Türk Sanat Müziği Koromuza ve saz heyetine teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Konsere, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ile sanatseverler katıldı.