Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar sağlık turizmine dikkat çekti

Sağlık alanında önemli yatırımları bulunan Dindar Şirketler Grubu'nun CEO'su Furkan Dindar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında kısa vadede yıllık 10 milyar dolarlık bir girdi sağlamasının mümkün olduğunu, bu alandaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve somut hedefler belirlenmesi gerektiğini söyledi. Furkan Dindar, sektörün özellikle yaşlı bakım hizmetleri alanında çok daha büyüyeceğini vurguladı.

Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, 1993 yılından beridir yoğunlaştığı sağlık sektöründe Manisa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Antalya'da önemli yatırımlara imza atıyor. Bir süre önce Grand Health Point markasıyla sağlık turizmi alanına da giren grup, bu konuda önemli yatırımlar hedefliyor. Grup CEO'su Furkan Dindar, 30 yıllık özel sağlık sektörü tecrübesiyle çıktıkları bu yolda kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını ve Türkiye turizmine büyük katkı vermeyi hedeflediklerini ifade etti. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların aşılmasıyla birlikte geçen yıl sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen yabancı sayısının yüzde 100'den fazla arttığını anlatan Dindar, “Geçen yıl sağlık için ülkemize gelen 1 milyon 280 bin turist 2 milyar dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl turist sayısını 2 milyona, döviz girdisi miktarını 3.5 milyar dolar düzeylerine çıkarmak mümkün. Ancak sağlık turizmi konusunda merkezi anlamda çok daha kararlı politikalara ve somut projelere ihtiyaç var” dedi.

Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin gelecek 5 yılda 10 milyar dolara çıkabileceğini anlatan Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, sektörün büyümesi için devlet kaynaklı önemli teşviklerin sürdüğünü, bunun yanı sıra sağlık turizminde ciddi bir organizasyona ve yol haritasına ihtiyaç olduğunu anlattı. Somut hedefler belirlenerek bu hedefler doğrultusunda çözüm odaklı hızlı bir karar alma mekanizması oluşturulması gerektiğini kaydeden Dindar, “Sağlık turizmi, giderek turizm sektörünün en önemli başlığı haline geliyor. Bu doğal gelişimde sektör zaten büyüyecektir ancak Türkiye'ye her yıl gelen 50 milyon turistin kafasına ‘Türkiye'de tatil yapmanın yanı sıra, sağlık veya estetik konusundaki ihtiyaçlarımı da çok daha konforlu ve ekonomik şekilde giderebilirim' düşüncesini yerleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"Yaşlık turistler sağlık için uzun süre kalabilir"

Türkiye'nin deniz veya kültür turizmi alanındaki tüm avantajlarının sağlık turizmi alanında da mevcut olduğunu ifade eden Furkan Dindar, bunun yanı sıra sağlık sektörünün altyapı ve konfor açısından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışabildiğini vurguladı. Cerrahi branşlar, tüp bebek tedavisi, onkolojik tedaviler, estetik operasyonlar, göz ve diş tedavisi ile saç ekimi konusunda çok gelişmiş bir tıp teknolojisine sahip olunduğuna işaret eden Dindar, “Bugün İngiltere, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerinden hastalarımız sağlık turizmi için geliyor. Bir de Türkiye'ye tatil için gelen ancak yılın her mevsimi misafir edilebilecek, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi için uzun süreli kalabilecek veya yaşlılıktan kaynaklanan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyduğu için yıllarca ‘sağlık turisti' kategorisinde bakımı yapılabilecek milyonlarca turist var. Bu nedenle hastanelerin yanı sıra, termal otellerin ve bakım merkezlerinin de bu konulara yoğunlaşması, bu alanlarda yatırım yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.