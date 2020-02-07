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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü duvara çarptı

Manisa’da seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü duvara çarptı.

Manisa'da seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir Çakmak (51) kullandığı 20 SF 670 plakalı kamyon ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi nedeniyle kontrolünü kaybeden Çakmak, kamyon ile duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çakmak, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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