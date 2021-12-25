Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpması sonucu yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpması sonucu yaralandı.
Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu istikametinden Manisa istikametine seyir halindeki Ahmet A. (24) idaresindeki 16 AJC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kamyon garajının duvarına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.