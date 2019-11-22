Diş hekimlerinin günlerini kutladılar

Akhisar Belediyesi Başkan vekili Ruhan Tatlıdil ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek 'Diş Hekimleri Günü'nü kutladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun şehir dışında olmasından dolayı Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili Diş Hekimler Günü dolayısıyla Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek günleri kutladı. Başkan Dutlulu'nun selamlarını da ileten Tatllidil ve Kayserili günün anısına diş hekimlerine kahve fincanı hediye etti.

18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil, bu haftanın toplumda ağız ve diş sağlığı için etkili bir farkındalık olarak algılanması gerektiğini söyledi. Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastane Yöneticisi Dt. Şükran Çakmak'ı da makamında ziyaret ederek hastane hakkında kısa bir bilgi aldı.