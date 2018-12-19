Türkiye Diyabet Programı kapsamında Salihli Devlet Hastanesi'nde diyabet hastalarına eğitim verilen 'Diyabet Okulu' yeni mezunlarını verdi.

Düzenlenen törende konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Akyıldız, okulda diyabetle yaşamın anlatıldığını, diyabetli hastalara hastalıkları, kilo kontrolü ve fiziksel aktiviteleri hakkında bilgiler verildiğini söyledi. Dr. Akyıldız, diyabetin çok görülen ve gün geçtikçe sıklığı artan bir hastalık olduğunu dikkat çekti.

Diyabet konusunda Salihli Devlet Hastanesi'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirten Dr. Akyıldız, “Burada sizlere ben ve sorumlu diyabet hemşiresi arkadaşım ve her bölümde konuları ilgilendiren meslektaşlarım sizlere rehberlik yaptık. Bakanlığımız bu konuya gereken önemi veriyor. Diyabetin önlenmesi, doğru tedavi, komplikasyonları ile mücadelesi için bu eğitim çalışmalarına devlet hastanesi olarak 2 yıl önce başladık. Manisa'daki devlet hastanelerinde bu okullar ardı ardına açıldı. Bizde bu okullardan bir tanesi olarak burada hizmet veriyoruz. İnşallah memnun kaldınız.” dedi.

Konuşmanın ardından Diyabet Okulundan mezun olan 12 kursiyere belgeleri verildi.