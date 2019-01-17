Diyaliz hastasının imdadına belediye ekibi yetişti

Manisa'nın Salihli ilçesi Burhan Mahallesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası, Salihli Belediyesi ekiplerinin yardımı ile hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Burhan Mahallesinde oturan ve 3 yıldır tedavi gören diyaliz hastası 35 yaşındaki Ümmü Gökmen'in özel bir hastanede diyalize girmesi gerekiyordu. Hasta nakil aracı yoğun kar nedeniyle mahalleye ulaşamayınca Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri yardımı ile Gökmen Ailesi'nin evine ulaştı. Ekiplerin kardan kapalı yolu açmasının ardından diyaliz hastası, diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Diyaliz hastası Gökmen, diyaliz merkezine ulaşmasında emeği geçen Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşların kış aylarındaki olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için 24 saat belediye ekiplerinin görev başında olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, diyaliz hastası Ümmü Gökmen'e de acil şifalar diledi.