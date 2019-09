Diyarbakırlı annelere Sağlık-Sen'den destek

Irgatoğlu, “Diyarbakır'da samimi, her türlü farklı siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle bir feryat yükseliyor. Biz de bur feryada ortak olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” dedi.

Diyarbakır'da 14 gündür çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek her geçen gün aratarak devam ediyor. Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu da yaptığı açıklamayla ailelere destek verdi.

Diyarbakır'ın önemli günlere şahitlik ettiğini vurgulayan Irgatoğlu, “Diyarbakırlı anneler terörün bittiğini ilan ediyor ve Diyarbakır'da samimi, her türlü farklı siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle bir feryat yükseliyor. Burada her sabah uyandığında bir annenin yürek yangınının dinmediğini ifade eden bir durum var. Toplumun tamamının etkilendiği, insanların da bulunduğu yerden yüreklerini annelerin yüreklerine kattığı bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla biz de bur feryada ortak olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Türkiye terörden çok çekti. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı diye feryatlarını yükseltiyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır. Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı başlığıyla yayımlanan bildiride, tükenme noktasında olan terör örgütü PKK'nın saldırılarını sivillere yönelttiği günler yaşıyoruz.” dedi.

"Hem insan hayatına hem çalışma hayatına kastediyorlar"

İnsan yaşamına kasteden terör örgütünün çalışma hakkını da yok etmek istediğinin altını çizen Irgatoğlu, “Terör örgütünün bölgede kamu çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere, sağlık çalışanlarına ve işçilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde, Diyarbakırlı Annelerin feryadı toplumun her kesiminin kulak vereceği ve de destek olacağı bir eylem niteliğindedir. PKK terör örgütünün kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykudayken polisleri şehit ettiği unutulmamalıdır. Terör örgütü PKK Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, AK Parti'li siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi'yi, Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi, Şanlıurfa Siverek'te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ı, Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan'ı, Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti. Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır'da devam etti. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi olan vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinden 7'si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybetti. Çalışma hakkı, temel insan haklarından biri olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Burada herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğu da malumdur.” diye konuştu.

Öğretmenlere, sivil siyasetçilere, sivil halka, baraj ve yol yapan, eğitim ve sağlık hizmeti veren tüm çalışanlara yönelik şiddetin sadece şiddete maruz kalanları değil tüm milleti hedef aldığını dile getiren Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. Terör örgütünün yaptığı bu katliamın amaçlarından birinin de Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen anaları korkutup sindirmek olduğu anlaşılmaktadır. Ve biz bunun farkında olarak inanıyoruz ki; Diyarbakırlı Annelerin eylemi terörü bitirecektir.”