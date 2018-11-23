Diyetisyenden hastalara "Aç kalmayın" uyarısı

Manisa'da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Betül Çelebi, kilo vermek isteyenlere kesinlikle aç kalmamaları uyarısında bulunarak "Kilo vermek için yemek yemeyi tavsiye ediyorum” dedi.

Kıbrıs Lefke Üniversitesi'nden mezun olan Betül Çelebi, Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi'nde diyetisyen olarak hasta kabulüne başladı. Lise yıllarında aşçılık okuyarak gıdaların kimyasını çözdüğünü belirten Diyetisyen Betül Çelebi, üniversite yıllarında gıda teknolojisi okuyup edindiği bilgileri diyetisyenlik üzerinde uyguluyor. Kendisine kilo vermek için başvuran hastalarına aç kalmamayı bunun tersine dolu dolu sağlıklı yemek yemeleri gerektiğini tavsiye ettiğini dile getiren Çelebi, "Kilo vermek için yemek yemeyi tavsiye ediyorum” dedi. Yemek yeme üzerine kurulu beslenme alışkanlığını aşılayan ve bunun en doğru yöntem olduğunu savunan Çelebi, ayrıca kilo alma, sporcu beslenmesi, hamilelik, gebelik beslenmesi, hastalıklarda beslenme üzerine ve obezite cerrahisi ve çocuk, ergenlik beslenmesi gibi branşlarda hizmet verdiğini aktardı.

Aşçılık okumasının besin gıdalarının içeriğini tam anlamıyla bilmek ve obezite hastalılığının detayları irdelemek adına kendisine büyük katkısı olduğunu ifade eden Çelebi, “Tam anlamıyla gıda biliminin, besinlerin insan üzerindeki etkisi ve insan üzerinde kimyasını bu işin içinde bulundum. Şuanda hangi besinlerin alerjik reaksiyonları olduğu gibi araştırmalar yapmaktayım. Hem sağlıklı, hem lezzetli yiyecek yiyerek sağlıkta kalmayı amaçlıyorum. Hem metabolizmayı hızlandırıyoruz hem de kilo veriyoruz. Yani asıl hedefimiz yiyerek kilo vermek. Yemeden kilo vermeye çalışmak noktasında metabolizma neredeyse durma noktasına gelir. Metabolizma kilitlenir. Amacımız yiyerek kilo vermektir. Bugüne kadar çok güzel dönüşler oldu. Diyet de demek doğru değil aslında beslenme alışkanlıkları. Biz sadece beslenme alışkanlıkları geliştiriyoruz. Hiç aç kalmadan güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kilo veriyoruz. Önemli olan kas kaybını engellemek daha çok yağ kaybından tüketim sağlamaktır” diye konuştu.