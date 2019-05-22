DJ Turkuaz ve Eypio Konseri Akhisarlı gençleri mest etti

Çağlak Festivali etkinliklerin Gölet konser alanında sahne alan DJ Turkuaz ve ünlü sanatçı Eypio gençlerle buluştu. Festival kapsamında sahne alan sanatçıların performansında müzik dolu gecenin tadını çıkaran gençler unutulmaz bir gece yaşadı.

İlk olarak sahne alan DJ Turkuaz, Akhisarlıları coşturan performansı ile geceye ayrı bir renk kattı. DJ Turkuaz'ın ritmine kendini kaptıran Akhisarlı gençler, konser alanında festivalin tadını çıkardı. DJ Turkuaz'a gecenin anısına Akhisar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Kayserili çiçek takdim etti.

Ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Eypio Akhisarlı gençleri çok dinamik gördüğünü ve Manisa bölgesinde ilk kez Akhisar'da sahne aldığını ifade etti. Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, sahne performansı ile de gençlere kendini hayran bıraktı. Türk Rap Müzisyeni Eypio özellikle “Günah Benim, Gömün Beni Çukura ve Vur Vur” isimli eserleri ile Akhisarlı gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanatçıya çiçek ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisarspor'un 45 numaralı ve sırtında Eypio yazılı formasını takdim etti. Gecenin sonunda konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konsere katılan gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.