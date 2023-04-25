Doğan Engin: “Rakip kadar şanslı değildik”

Lig 2. Grup Temsilcisi Turgutluspor'un Teknik Direktörü Doğan Engin, hafta sonu kaybedilen Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Turgutluspor Teknik Direktörü Doğan Engin yaptığı açıklamada, “Oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Yediğimiz goller hariç sahada çok güzel bir görüntü verdik. Görev verdiğimiz tüm oyuncularımızda canla başla bu arma için mücadele ettiler. Skor kimseyi aldatmasın. 3 gol yedik ama emin olun gollerden öncede sonrada pozisyonlar bulduk ama rakip kadar şanslı değildik. Maçı kaybettik ve üzgünüz. Artık önümüzdeki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor bakacağız ve kalan maçlarımızda camiamızı mutlu edecek sonuçlar almak için savaşacağız” dedi.

Turgutlu'dan maça gelerek takıma destek olan taraftarlarada teşekkür eden Doğan Engin: “Ayvalıkgücü Belediyespor maçına gelerek takımımıza moral veren Belediye Başkanımız Çetin Akın ve 90 dakika bizlere destek olan taraftarımıza galibiyet armağan edemediğimiz için kendilerinden şahsım adına özür dilerim. Verdikleri destekten dolayı da teşekkür ederim” diye konuştu.