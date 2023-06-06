Doğanın yaşaması için temizlik yaptılar

Alaşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde “Çöpleri hep birlikte topluyoruz" sloganıyla belediye çalışanları, çocuklar ve STK'ların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Alaşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan temizlik etkinliğine belediye personeli, Belediye Atölyesinde eğitim gören 4 ve 5 yaşındaki 60 çocuk, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Parkı ve Evrenli Yolu bölgesinde yapılan çevre temizliğinde elinde poşetle çöp toplamaya katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Dünya Çevre Günü dolayısıyla Cumhuriyet Parkı üstünde, Evrenli Yolu üzerinde doğaya atılmış atıkları, çocuklarımızla, belediye çalışanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber, çevremize atılan atıkları toplayarak, doğaya katkıda bulunduk. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya, daha temiz bir çevre, insana, doğaya saygılı bir yaklaşımla çocuklarımıza çevre bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bizler temizlemeye devam edeceğiz, halkımızdan çevrelerine sahip çıkarak, doğamızı kirletmemelerini istiyoruz. Atıklarını doğaya bırakmasınlar. Ben bize katılan çocuklarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum" dedi.