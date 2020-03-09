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Doğduğundan beridir at arabasıyla kağıt topluyor

Manisa’da Halil Maden, 20 yıldır at arabasıyla kağıt toplayarak 4 çocuğunun geçimini sağlıyor.

Manisa'da Halil Maden, 20 yıldır at arabasıyla kağıt toplayarak 4 çocuğunun geçimini sağlıyor.


Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeldeğirmeni Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 4 çocuk babası Halil Maden (26), kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. 20 yıldır her sabah çıktığı ilçe merkezindeki sokakları tek tek dolaşan Maden, topladığı kartonları at arabasındaki çuvallarda biriktiriyor. Topladıklarını akşam olduğunda geri dönüşüm tesisine götürüp satan Maden, kazancı ile evinin ihtiyaçlarını sağlıyor.


Her sokakta bir anısının olduğunu söyleyen Maden, babasının da yıllarca kağıt toplayarak geçimlerini sağladığını söyledi. Maden, kağıt toplama dışında hiçbir meslek yapmadığını, sağlığı el verdiğince kağıt toplayacağını dile getirdi.

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