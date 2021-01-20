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Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Manisa’da, Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 165 adet bronz sikkeyi satmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'da, Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 165 adet bronz sikkeyi satmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, S.Ö. (66) isimli şahsın Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikkeleri, Manisa ili ve ilçelerinde satma amacında olduğunu öğrenmesi üzerine şahsın Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. S.Ö'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma dönemine (M.S. 550, I. Jüstinyen) ait olduğu değerlendirilen 165 adet bronz sikke ve 1 adet Osmanlı parası ele geçirildi.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi sikkelere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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