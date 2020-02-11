Doğuda kış batıda bahar

Türkiye'nin doğusunda yoğun kar yağışı yaşanırken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte baharın müjdecisi papatyalar çiçek açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havanın da etkisiyle bahar havası yaşanan ilçede papatyalar da çiçek açtı. Öte yandan güneşli havaları fırsat bilen Sarıgöllü üzüm üreticileri, bağlarında budama ve çubuk bağlama işlemi yapmaya başladı.

Papatyaların açmasıyla birlikte baharı yaşadıklarını belirten üzüm üreticisi Şükrü Garip, "Papatyalar açtı. Bahar gelmiş gibi oldu. Şubat ayının 11 olmasına rağmen açtı. Hava sıcaklıkları 15 dereye varınca papatyalar açtı. Bu sene bahar erken gelecek gibi" dedi.