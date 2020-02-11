İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğuda kış batıda bahar

Türkiye’nin doğusunda yoğun kar yağışı yaşanırken Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte baharın müjdecisi papatyalar çiçek açtı.

Türkiye'nin doğusunda yoğun kar yağışı yaşanırken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte baharın müjdecisi papatyalar çiçek açtı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havanın da etkisiyle bahar havası yaşanan ilçede papatyalar da çiçek açtı. Öte yandan güneşli havaları fırsat bilen Sarıgöllü üzüm üreticileri, bağlarında budama ve çubuk bağlama işlemi yapmaya başladı.


Papatyaların açmasıyla birlikte baharı yaşadıklarını belirten üzüm üreticisi Şükrü Garip, "Papatyalar açtı. Bahar gelmiş gibi oldu. Şubat ayının 11 olmasına rağmen açtı. Hava sıcaklıkları 15 dereye varınca papatyalar açtı. Bu sene bahar erken gelecek gibi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.