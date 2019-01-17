Doktorlar saldırıya uğrayan meslektaşları için hasta kabulü yapmadı

Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Nalan Uygun'un bir hasta yakını tarafından darp edilmesi sonrası bugün Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanları, hastane önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla saldırıyı protesto etti. Hastane doktorları öğle mesaisine kadar hasta kabulü yapmazken, sağlıkta memnuniyet oranlarının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, kadın doktora yapılan fiziki şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen olayda fiş sırası almayarak babasını muayene ettirmek istediği iddia edilen M.F. tarafından saldırıya uğrayan ve beyin sarsıntısı geçirerek tedavi altına alınan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Nalan Uygun'a destek meslektaşlarından geldi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Doktor Necip Yemenici, hastane bahçesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Sağlıkta memnuniyet oranlarının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Dr. Yemenici, kadın doktora yapılan fiziki şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Doktor Necip Yemenici yaptığı basın açıklamasında, "Turgutlu Devlet Hastanesinde yaşanan elim olayı kınamak ve şiddete maruz kalan doktor arkadaşımıza destek olmak, aynı zamanda hiçbir çalışanımızın yalnız olmadığını belirtmek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Temel mesleki amacının insanı yaşatmak olduğu bilinciyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın, her ne sebeple olursa olsun, maruz kaldığı şiddete asla sessiz kalmayız ve kalmayacağımızı vurgulamak isterim. Ülkemizde son 15 yılda sağlık alanında çalışanlarımızın fedakarlığı ve özverili çalışmalarıyla önemli gelişmeler yaşanmışken, vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımı artmış ve memnuniyet oranları yüzde 30'lardan yüzde 80'lere çıkmışken böylesi şiddet vakaları sağlık çalışanlarımızı son derece olumsuz etkilemektedir" dedi.

Dün yaşanan elim olayda Turgutlu Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'un poliklinik muayenesi gerçekleştirdiği sırada, hastasını sıra fişi almadan muayene ettirmek isteyen hasta yakını tarafından fiziki şiddete maruz kaldığını ve şiddet sonucu hayati tehlikesi olup beyin cerrahisi kliniğine yatışı gerçekleştirildiğini açıklayan Dr. Yemenici, "Yaşanan bu menfur saldırıyla ilgili tarafımızca derhal harekete geçilerek soruşturma başlatılmış, konu hakkında gerekli hukuki işlemler de takibe alınmıştır. Değerli doktor arkadaşımızın, hastalarına şifa vermek üzere poliklinik hizmeti sunduğu sırada uğradığı insanlık dışı bu davranış, tüm sağlık çalışanlarımızı da derinden etkilemiştir. Uzm. Dr. Nalan Uygun'a yapılan bu şiddeti 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin', anlayışıyla sağlık hizmeti sunan tüm çalışanlarımıza karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Personelimize yönelik gerçekleştirilen şiddeti tekrar kınıyor, hastalarımızı ve hasta yakınlarını 'şifa veren ellere vefa'ya davet ediyor, kıymetli meslektaşıma Rabbimden acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Doktorlar hasta bakmadı

Öte yandan Turgutlu Devlet Hastanesindeki doktorlar saldırıyı protesto ederek öğle mesaisine kadar hasta bakmadı. Hastalar mağdur olduklarını dile getirerek doktorlara sitem ederken doktorların öğleden sonra muayene hizmetlerine başlayacağı öğrenildi.

Basın açıklamasının öncesinde Manisa İl Sağlık Müdürü Doktor Necip Yemenici, doktor Nalan Uygun'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıyı gerçekleştiren M.F. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.