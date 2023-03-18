İhlas Haber Ajansı

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Dolandırıcılık, kasten adam öldürme ve yağma suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde JASAT (Jandarma Dedektifler) tarafından yapılan çalışmalarda "Dolandırıcılık, Kasten Adam Öldürme ve Yağma" suçlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde JASAT (Jandarma Dedektifler) tarafından yapılan çalışmalarda "Dolandırıcılık, Kasten Adam Öldürme ve Yağma" suçlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.


Turgutlu ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.


17 Mart 2023 günü yapılan operasyonlarda dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası olan H.K., kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan S.A. ve yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan A.A. isimli şahıslar yakalandı.


Gözaltına alınmalarının ardından adli makamlara çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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