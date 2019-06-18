Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar yan yattı

Manisa'da günlerdir etkili olan yağmur ve dolu ekili tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Üreticiler sadece bu yılın değil önümüzdeki yılın ürünlerini de etkileyecek boyutta bir zararla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü dolu yağışı ile birlikte etkili olan şiddetli rüzgar üzüm bağlarına zarar verdi. Bağlardaki beton direkler yan yatarken üretici mağdur oldu. Salkım halindeki üzümleri ve yaprakları delip geçen dolu taneleri önümüzdeki sene ürün verecek olan bağ çubuklarına da büyük zarar verdi.

Yaşanan afette üzüm bağı büyük zarar gören Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki üreticilerden Kemal İpek, "2 gün önce doğal afet yaşadık. Bağlarımız büyük zarar gördü. Muhtar ve ilçe tarım müdürlüğü yetkililerimiz ile birlikte bağları geziyoruz. Cenab-ı Allah'tan gelen büyük bir afet yaşandı. Akşam tarladaydık. Daha sonra eve gittik. 8 buçuk 9 gibi afet yaşanmış. Ertesi gün geldiğimizde bu zararla karşılaştık. Burası 9 dönüm. 3 dönümünde direklerin tamamı rüzgarla karışık dolu yağdığından dolayı yan yattı. Mahalle genelinin bir çok yerindeki bağlarda zarar var. Çok güçlü bir dolu yağdı. Üzümlerin yüzde 80'i yerlerde. Direkler tamamen yıkıldı. Devletten yardım bekliyoruz. Başka da yapabilecek bir şeyimiz yok. Sonuçta bir afet oldu” dedi.

Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, “Ben buradan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim beterinden korusun. Cumartesi günü akşamı 20.30 ile 21.00 arası mahallemizde meydana gelen aşırı yağış ve doludan dolayı çiftçilerimizin büyük bir kısmı zarar görmüştür. Ertesi gün hemen ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odası ekipleriyle birlikte bağlarımızı gezdik. Hasarı yerinde gördük. Mahallemizin büyük bir kısmında yüzde 80'ne varan bir hasar oluştu. Buradaki zararı sayın vekillerimiz de görsün. Çiftçilerimiz burada yılda bir defa aldığı mahsulden kazandığıyla çocuğunu okutup evine bakıyor. Bankalardan kredi çeken çiftçilerimiz var. Bizim isteğimiz, vekillerimiz buraya gelip zararımızı yerinde görsünler. Burasıyla ilgili bir çalışma yapılsın. Yaklaşık 300 dönümlük bir alanda büyük hasar var. Bu seneki mahsulden ziyade önümüzdeki yıl için de büyük risk var. Çünkü bağ çubukları çok zarar görmüş. Seneye kadar bu çubuklar yarasını kapatamaz” diye konuştu.