Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Ahmetağa, Çanakçı, Bağlıca mahalleleri ile Kavakkırı mevkinde dün akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur, fırtına ve dolu üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, dolunun üzüm bağlarında tahminen 2 bin dekarlık alanda zarar verdiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte şiddetli yağmur ve dolu merkez Kavakkırı mevkide, ayrıca Ahmetağa, Çanakçı ve Bağlıca mahallerimizin bir kısmında zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar belirleme çalışmalarına başladılar. Zarar gören çiftlerimize geçmiş olsun diyorum.'' dedi.